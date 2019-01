Weezer pousse le gag des reprises vraiment loin

Est-ce que Rivers Cuomo et consorts ont décidé d’imiter Sylvain Cossette en faisant paraître un album de reprises?

Consequence of sound annonçait que, sans doute pour faire patienter ses fans avant la sortie du Black Album prévu pour le 1er mars, Weezer s'était attaqué à dix classiques le temps d’un album de reprises, The Teal Album.

Et pas les moindres. Leur appropriation d’Africa de Toto avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si leur interprétation de Paranoid de Black Sabbath ou Mr. Blue Sky d’ELO en fera autant.

Même si le groupe a habitué ses fans à entendre des reprises surprenantes en spectacle, il passe ici à une autre étape en immortalisant le tout sur disque.

Les classiques des années 80 sont à l’honneur sur The Teal Album: Tears for Fears, A-HA, Eurythmics, Michael Jackson et Toto, bien sûr. Mais les années 60 ne sont pas en reste avec Happy Together des Lovin’ Spoonful et Stand By Me de Ben E. King.

Même la fin des années 90 a droit au chapitre avec No Scrubs de TLC.

Et ne cherchez pas des versions très différentes des chansons originales. On s’en est tenu essentiellement aux structures et sonorités des pièces d’origine. À l’exception peut-être de Stand by me ou No Scrubs où on entend un peu plus de guitares dans la version Weezer.

Si le répertoire de l’album se promène d’une décennie à l’autre, la «pochette» est un pastiche direct des années 80. Les quatre gars de Weezer arborent de beaux habits s’apparentant à ceux des personnages de l’émission Miami Vice.

Cet opus sorti en attendant le Black album prévu pour le 1er mars soulève bien des questions.

En voici 3:

Est-ce que Weezer est devenu une parodie de Weezer... au 18e degré?

Est-ce que Weezer est sur le point de devenir un band de mariage?

Est-ce que Weezer va être en vedette sur une croisière commanditée par Brault et Martineau?