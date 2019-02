Xbox Live pourrait débarquer sur la Nintendo Switch

Microsoft devrait annoncer à GDC 2019 ses intentions d'intégrer Xbox Live sur la Nintendo Switch, iOS et Android.

Plusieurs services Xbox Live seront donc bientôt accessibles sur des plateformes autres que Xbox et PC, pour des jeux qui ne sont pas de Microsoft Studios.

C’est l’horaire de l’événement GDC 2019, partagé par Windows Central, qui a révélé l’arrivée de l'intégration:

«Les joueurs Xbox Live sont très actifs et engagés sur la Xbox et sur PC, mais ils peuvent désormais emporter avec eux l’historique de leurs achievements, leurs listes d’amis, clubs, etc. sur presque tous les écrans», peut-on lire sur le site.

On peut déjà se connecter à notre profil Xbox Live sur la Switch et sur mobile avec certains jeux Microsoft, dont Minecraft. Mais là, on va avoir des services semblables pour plein d’autres jeux et pouvoir jouer avec nos amis Xbox sur d’autres plateformes.

En plus de la Xbox Game Pass, Microsoft semble vouloir offrir des services gaming un peu partout, peu importe votre plateforme. Ce sont des plans courageux, mais la compagnie frappe là où Sony est plus faible: le cross-platform!

La conférence Game Developers (GDC) débute le 18 mars et se termine le 22. À suivre!