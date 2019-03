Y fait frette, habille-toi!

Ce matin on gelait. Hier on gelait. C'est l'hiver.

Pourtant, je n'arrête pas de voir dans la rue des jeunes qui se promènent avec "pas de bottes" et même "avec pas de chaussettes".

C'est la grosse mode cet hiver: porter des chaussures de sport, sans bas, et surtout porter son jeans roulé, ou très court, pour bien laisser paraître la cheville.

Misère ! On meurt de froid. Chaque parcelle de peau doit être protégée, isolée du froid cinglant. Même en avril on dit "ne te découvre pas d'un fil". Mais là, on se découvre de tous les fils ... au mois de janvier, février et mars ?

Je comprends que les jeunes veulent envoyer un gros doigt d'honneur à l'hiver. Et à leurs parents qui leur disent de s'habiller chaudement. Mais honnêtement, quel est le plaisir de se geler les pieds quand il fait froid ?

J'en parlais au brigadier scolaire, à l'école de mon fils. Lui aussi en voit tous les jours des élèves qui font un "pied" de nez à l'hiver. Et il me racontait que lorqu'il a plu cet hiver et que les rues de la ville étaient de véritables mares, ces mêmes jeunes n'ont pas porté de bottes. Résultat: les deux pieds dans la flaque, les pieds mouillés toute la journée.

Oui, je sais, quand j'étais jeune (au siècle dernier), nous aussi on sortait en plein hiver sans bonnet, sans écharpe, sans gants et nos parents nous hurlaient après. Mais il ne nous serait jamais venu à l'idée de sortir pieds nus dans des chaussures d'été.

Chaque fois que je croise un jeune "avec pas de bottes", j'ai froid pour lui, elle, ielle et ille.