«Il y a un méchant problème avec la Charte des droits et libertés», selon un député du Bloc

Le député du Bloc québécois Rhéal Fortin s’en est pris, mardi, à la Charte canadienne des droits et libertés. Il regrette qu’on puisse «se servir de la liberté d’expression et de la liberté d’association pour promouvoir des activités criminelles».

«Si c'est rendu qu'on fait de la liberté d’association et de la liberté d’expression l’apanage des criminels, ça va mal dans notre société», a affirmé l’élu bloquiste, en direct sur QUB radio.

«Il y a un méchant problème avec la Charte des droits et libertés. Ça, c’est clair. C’est l’héritage qu’on a reçu de M. Trudeau et on n’en est pas fier tous les jours», a-t-il poursuivi, en entrevue avec Richard Martineau.

La fin de semaine dernière, des motards ont assisté à Montréal au mariage d’un puissant Hells Angels. M. Fortin s’est insurgé que des Hells puissent s’afficher en public arborant leur écusson. «On a des gens qui se promènent dans les rues, qui se pavanent en disant "Je suis un criminel". Et le fils de Pierre-Elliott Trudeau trouve qu’il n’y a rien là.»

En 2017, le député du Bloc avait d'ailleurs présenté un projet de loi visant à empêcher les Hells d'arborer leurs «patchs» en public. Le projet de loi a été rejeté, n’ayant pas reçu l’appui des autres partis fédéraux.

M. Fortin regrette que certaines personnes qualifient de «bons gars» les membres des Hells Angels. «Ce sont des gars qui vont droguer nos enfants, qui vont faire se prostituer nos jeunes filles, qui tuent sans aucune espèce de remords. Ça n’a pas de bon sens. On ne peut pas endurer ça. N'importe quelle société qui se respecte met ses culottes dans des situations comme ça, mais ça l’air qu’au Canada, on n’est pas capable de le faire.»