Yann Moix ou ces goûts qui ne se discutent pas

Je confesse d’emblée que je n’ai pas spécialement sourcillé lorsque j’ai vu passer les déclarations de Yann Moix, écrivain et réalisateur français, disant qu’il était incapable de tomber amoureux d’une femme de 50 ans, ainsi que la réaction populaire. Pour tout dire, j’ai juste roulé des yeux. Je m’apprêtais à laisser passer cette polémique, jusqu’à ce qu’un de mes amis m’écrive pour me demander si je trouvais la levée de boucliers contre cet homme exagérée?

Au-delà de ce que je peux bien penser en tant que femme et individu de cet incident, je me suis surtout demandé pourquoi un tel tollé avait pu se construire sur une déclaration, à mon sens, aussi insignifiante? Première évidence : parce qu’on mélange tout.

Compartimentons pour aider l’analyse : d’un côté, nous avons un homme avec ses goûts. Goûts qui, selon l’adage, ne se discutent pas, on s’en souvient, et de l’autre, toutes les femmes qu’il a insultées, surtout avec les différents commentaires qu'il a fait ultérieurement, à sa défense, sur d'autres tribunes. Il nous dit qu’il préfère les corps jeunes des femmes asiatiques, soit. Dans la mesure où ses penchants ne comportent rien d’illégal ou de sordide, c’est un droit inaliénable que de préférer ou non certains types à d’autres. Ça ne calcule en rien l’acceptabilité de quelqu’un en société. Les désirs ne se commandent pas, ils s’opèrent et on doit conjuguer avec, c’est tout. Attention, toutefois, je ne parle évidemment pas de déviances.

Il faut faire attention : si on croit légitime de traîner un homme devant le tribunal des mœurs parce qu’il n’éprouve pas d’attirance pour les femmes occidentales de plus de 50 ans, alors c’est qu’il sera acceptable d’y traîner n’importe qui dont les préférences ne cadreraient pas avec les idées de l’époque. Entre vous et moi, je ne crois pas que personne ici n’ait envie de revivre l’amour au temps de l’Inquisition. On en sort à peine, ce serait idiot d’y replonger tête première. Je répète que je ne parle pas de déviances pathologiques et criminelles.

Ceci étant dit, je reviens à la question initiale de mon ami : est-ce que la réaction des femmes est exagérée? Deuxième évidence : non, même qu’elle est historiquement très fondée.

Yann Moix était dans son droit de répondre honnêtement aux questions du magazine Marie-Claire. Là où il y a dérapage, à mon avis, c'est lorsqu'il a extrapolé son propos sur d'autres tribunes. Si j’avais Yann Moix devant moi, je lui demanderais en quoi cette révélation sur lui était pertinente? En quoi nous concerne-t-elle, au juste? À quoi allait-elle servir autre qu’à faire mal gratuitement aux femmes? À jeter un énième voile de non-beauté sur nous? À mettre un peu plus le feu aux poudres? Les charmes de ses préférences sont-ils à ce point insuffisants pour qu’il ressente le besoin d’aller chercher un plaisir mesquin supplémentaire en dépréciant d’un coup les millions de femmes qui ne correspondent pas à ses standards?

Voyez-vous, amis-messieurs de bonne foi, tant qu’à être à table, il est primordial que vous sachiez que c’est précisément ce genre de propos qui nous ont toujours convaincues que nous avions une date de péremption de tatouée sur la fesse. Que notre valeur n’était proportionnelle qu’à notre capacité de plaire. Vous devez savoir que depuis toujours nos existences et toute la conception du genre féminin ont été conditionnées par un tic-tac horriblement cruel.

On dit que la vie est courte. En venant au monde femme, déjà qu’on nous enseigne qu’on ne doit pas trop vivre notre féminité pour ne pas déplaire, être moquée ou rejetée, on apprend surtout que notre temps nous sera coupé de moitié, puisque nous ne pouvons supposément exister qu’à travers le désir qu’on suscite.

Ce tic-tac, il s’entend à travers tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait nos vies. Des publicités qui nous cernent de toutes parts, aux codes sociaux, en passant par le regard continuellement déçu qu’on finit par porter sur nous-mêmes, enragées de constater que quoi qu’on fasse, on s’entête à changer. Coupables sans appel du crime de ne pas avoir su demeurer adolescentes.

On n’a même pas le temps de se faire une tête sur nous ou sur la vie que déjà, notre corps n’est plus bon. Que déjà on est disqualifiées. Enfin, c’est l’idée crétine et hautement tenace ce que les hommes comme Yann Moix aiment à propager depuis des siècles. Parce que préférer un corps jeune est une chose, déclamer que dépassé un certain âge, les femmes sont « usées » et qu’elles n’ont plus rien de « fantastique », en est une autre et des deux, c’est la deuxième qu’il est légitime de dénoncer et de se délivrer.

C’est ce vieux folklore nauséabond et profondément aliénant qui fait que des propos auxquels d’emblée on devrait normalement toutes répondre « mais qu’est-ce qu’on s’en fout », ne passent pas et hérissent jusqu’à ce côté-ci de l’Atlantique.

Notre rapport à notre beauté est notre talon d’Achille, c’est vrai. Quoi d’étonnant puisque nous sommes obsédées par notre envie de nous épanouir? Envie réprimée, interdite et punie depuis des millénaires, devons-nous vraiment le rappeler. Quoi d’étonnant puisque nous voulons tellement vivre? Complètement, sans condition, de l’âme jusqu’au bout des ongles et non plus se satisfaire de cette vie de bibelot utile à la beauté fanée.

Quelque part, c’est comme si le grand cor féminin voudrait souffler d’une même voix à tous les Yann Moix de ce monde : « mais allez-vous nous laisser tranquilles, à la fin?! »

Je me demande souvent pourquoi la prérogative de vieillir avec charme, expérience et élégance devrait être exclusivement masculine?

Yann Moix a le droit de préférer les jeunes asiatiques aux belles quinquas. Je défendrai toujours le droit à la libre attirance. Cependant, ceux qui croient qu’il est acceptable de cracher du haut de leur condescendance inouïe sur tout ce qui n’a pas l’heur de leur plaire sont non seulement des irresponsables, au vu de ce qu’ils distillent comme poison dans la société, mais confondent leurs libertés individuelles avec leurs devoirs de respect, d’amour et de civisme élémentaire.

Et manquer à ces devoirs est infiniment plus hideux que ne le sera jamais n'importe quelle ride et, quant à Yann Moix, je lui souhaite, en toute ironie bienveillante, de tomber éperdument amoureux d’une femme de 51 ans, car c’est tout un monde de beauté, de charme, de vécu et de sensualité qui s’ouvrirait alors à lui et qui ne manquerait pas de le faire grandir un peu.