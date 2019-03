Yoopa vise les préadolescents avec YOO+

La chaîne jeunesse Yoopa consacrera désormais un bloc de sa programmation aux 10 à 12 ans. Baptisé YOO+, ce nouveau volet occupera les ondes en soirée, à compter de 18 h, et prendra l’antenne le lundi 11 mars.

Les non-abonnés à Yoopa pourront se prévaloir de cette nouvelle proposition jusqu’au 21 mars, pendant le débrouillage de la chaîne spécialisée du Groupe TVA.

Entre autres émissions qui meubleront ce créneau destiné aux préadolescents, on compte des fictions comme «Léna, rêve d’étoile» (mardi, 19 h 30) – où, en 1905, une jeune princesse russe est miraculeusement transportée en France, au XIXe siècle, et intègre l’école de danse de l’Opéra, à Paris – et «La magie en plus» (lundi, 20 h), une série fantastique dans laquelle une jeune fille, en fouillant dans le grenier de sa grand-mère malade, met la main sur un livre de recettes aux pouvoirs magiques.

La téléréalité extrême «Kids vs wild: seuls face à la nature» (mardi, 20 h), de la franchise «Bear Grylls», confrontera un groupe d’adolescents aux affres de la survie en forêt.

Enfin, YOO+ offrira aussi du cinéma, le jeudi, à 19 h 30, le vendredi, à 21 h, et le dimanche, à 18 h. Les films «Le journal d’Aurélie Laflamme» (jeudi 14 mars), «Pour toujours les Canadiens» (vendredi 15 mars et dimanche 17 mars) et «Après la terre» (vendredi 22 mars et dimanche 24 mars) sont déjà prévus à l’horaire.

«Fière de la réponse et de l’enthousiasme des préadolescents face à la volonté de la chaîne de leur présenter du contenu spécialement pour eux, c’est avec joie que Yoopa enrichit son offre avec YOO+, a commenté Suzane Landry, directrice principale, Chaînes et programmation de Groupe TVA. Les soirées YOO+ ont été spécifiquement conçues pour les préados à travers une programmation des plus variées et des histoires qui sauront les captiver.»