Yves-F. Blanchet sera candidat dans Beloeil-Chambly

Le chef du Bloc québécois a confirmé mardi qu’il sera candidat de sa formation politique dans Beloeil-Chambly aux prochaines élections fédérales d’octobre.

«C'est avec une grande fierté que j'ai confirmé aux militantes et militants de Beloeil-Chambly que je demande à la Montérégie et à ce comté patriote entre tous de m'accueillir à nouveau», a indiqué le chef bloquiste dans un message publié sur Twitter.

«Représenter ces familles du Québec sera le plus grand des privilèges», a-t-il ajouté.

Issue du redécoupage de la carte électorale de 2013, la circonscription est représentée depuis 2015 par le néo-démocrate Matthew Dubé (31 %). Le Bloc québécois était arrivé au troisième rang (27,68 %) après le Parti libéral du Canada (29,34).

Yves-François Blanchet est devenu chef de la formation souverainiste à la mi-janvier.

Élu député péquiste dans Drummond en 2008, puis dans Johnson en 2012, Yves-François Blanchet a occupé les fonctions de vice-président de la Commission de la culture et de l'éducation, de whip en chef du gouvernement et de ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs dans le gouvernement de Pauline Marois.

Il a perdu ses élections en 2014 et est devenu notamment commentateur politique et animateur de radio. Il a annoncé sa candidature à la direction du Bloc québécois en novembre dernier.